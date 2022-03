LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 135 auf 128 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Den für 2023 angekündigten Abschied des Finanzchefs Luka Mucic werte er ziemlich negativ, schrieb Analyst James Goodman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Anlagehintergrund für SAP hänge stark an den Zielen für 2025. Anleger könnten nun ihre Bedenken haben, dass sich der Softwarekonzern nicht mehr so stark an diesen orientiere./tih/mis