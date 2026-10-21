Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 20,92 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 262 Euro belassen. James Vane-Tempest attestierte dem Mutterkonzern Sartorius in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung ein starkes drittes Quartal. Vor allem im Laborgeschäft (LPS) seien die Erwartungen übertroffen worden, was dort anspruchsvollere Wachstums- und Margenziele nach sich ziehe. Stedim spiegele aber die andere Sparte BPS wider, für die die diesjährigen Zielsetzungen bestätigt worden seien./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
262,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
218,20 €
|Abst. Kursziel*:
20,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
213,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,89%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
242,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:21
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
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|UBS AG
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