FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Montag vorliegenden Studie nach einem Treffen mit dem Management. Er lobte den Autozulieferer für seine breite Umsatzbasis in schwierigen Zeiten./ag/edh