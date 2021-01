Volkswagen geht in USA gegen Dieselurteil eines Berufungsgerichts vor. ZEAL Network übertrifft Jahresziele. Sanofi will beim Abfüllen des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs helfen. GfK-Konsumklima bricht ein. LVMH 2020 mit Umsatz- und Gewinnrückgang. EU will Antworten von AstraZeneca. Bundesregierung schraubt Konjunkturprognose für 2021 herunter. Hapag-Lloyd mit Gewinnsprung.