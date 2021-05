FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Schaeffler nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Analyst Christoph Laskawi passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Annahmen leicht an. Trotz des voraussichtlich schwächeren zweiten Quartals dürfte der Autozulieferer auch die eigenen Prognosen für das Autogeschäft übertreffen. Die bereits angehobenen Konzernziele seien inzwischen aber gut in den Marktprognosen reflektiert./tav/la