ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die finalen Resultate des Waferherstellers entsprächen in etwa den vorab bekannt gegebenen Zahlen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Studie. Am Ausblick auf 2020 werde die Unsicherheit wegen des neuartigen Coronavirus ersichtlich./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 07:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / 07:20 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.