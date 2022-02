ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 145 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kurzfristig könnten mögliche Anteilsverkäufe durch Großaktionäre wie Wacker Chemie und der mit ihrem Übernahmeversuch gescheiterten Global Wafers belasten, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem stecke Globalwafers die für die Übernahme eingeplanten Milliarden nun in den Produktionsausbau, was Sorgen vor einem Produktionsüberhang schüren könnte. Belastend hinzu komme eine mögliche Kapitalerhöhung bei Siltronic./gl/tav