DAX 25.864 -0,6%ESt50 6.374 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,30 +1,5%Nas 26.421 -0,3%Bitcoin 68.129 +1,0%Euro 1,1644 +0,2%Öl 99,59 +1,7%Gold 4.406 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

STMicroelectronics Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
44,71 EUR +0,07 EUR +0,15 %
STU
42,20 CHF -0,64 CHF -1,49 %
BRX
finanzen.net zero
STMicroelectronics jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 41,6 Mrd. EUR

KGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893438

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STMEF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STMicroelectronics Buy

08:06 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
44,71 EUR 0,07 EUR 0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Der Investitionszyklus im Halbleiterbereich dürfte sich über 2028 hinaus fortsetzen, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Darauf deuteten beispielsweise anhaltend hohe Ausgaben der taiwanischen TSMC hin. Bei Infineon und STMicro sieht die Expertin nach der jüngsten Kursschwäche eine gute Einstiegsgelegenheit. Chips für KI-Einsatz liefen weiter gut, und in anderen Einsatzbereichen gebe es Erholungssignale./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,79 €		 Abst. Kursziel*:
51,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,09%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

08:06 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

dpa-afx Erholung im Chip-Sektor: KI-Investitionen laut Experten robust - Aktien von Micron, AIXTRON & Co. im Aufwind
finanzen.net Aktien von Infineon, AIXTRON, ASML und Co. ziehen an: Zinshoffnung beflügelt
dpa-afx Aktien von Infineon, AIXTRON, ASML & Co. steigen: CoreWeave und Super Micro entfachen neue KI-Fantasie
finanzen.net Milliarden-Joint-Venture geplant: Sony und TSMC starten Offensive gegen Samsung - Aktien reagieren
finanzen.net ASML-Aktie & Co.: Nach dem Chipausverkauf setzt die BofA auf diese Techwerte
finanzen.net So schätzen die Analysten die STMicroelectronics-Aktie im Juli 2026 ein
finanzen.net STMicroelectronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 68 Euro - 'Buy'
Zacks STMicroelectronics-NUS Lab Strengthens Low-Power Edge AI Push
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In STMicroelectronics 10 Years Ago Would Be Worth Today
Zacks Can STMicroelectronics Become a Bigger AI Datacenter Winner?
Zacks STMicroelectronics Stock Down 12% in a Month: Buy the Dip or Wait?
Zacks Can STMicroelectronics Cross $4 Billion Revenues in Q4?
Benzinga If You Invested $100 In STMicroelectronics Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks Down 31.6% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in STMicroelectronics (STM)
Zacks STMicroelectronics Q2 Earnings Call Highlights AI Data Center Growth
RSS Feed
STMicroelectronics N.V. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.