NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen des Softwareanbieters zum dritten Quartal hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Entscheidend sei nun der Kapitalmarkttag in der kommenden Woche./mf/mis