ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die starke Erholung des Nutzfahrzeugherstellers sollte sich in diesem Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick für die Margen habe die Konsensschätzungen jedoch leicht verfehlt./mf/jha/