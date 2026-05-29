DAX 25.124 +0,5%ESt50 6.108 +1,2%MSCI World 4.883 +0,1%Top 10 Crypto 8,6630 -2,5%Nas 27.094 +0,0%Bitcoin 57.910 +0,9%Euro 1,1618 -0,1%Öl 97,74 +1,9%Gold 4.460 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 Marvell Technology A3CNLD RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- ASML im Fokus
Top News
Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip
USA planen Strafzölle auf Produkte aus Zwangsarbeit USA planen Strafzölle auf Produkte aus Zwangsarbeit
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Valeo SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Valeo SA Aktien-Sparplan
13,79 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
13,82 EUR -0,04 EUR -0,29 %
HAML
finanzen.net zero
Valeo SA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,2 Mrd. EUR

KGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ALDB

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013176526

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLEEF

JP Morgan Chase & Co.

Valeo SA Overweight

08:01 Uhr
Valeo SA Overweight
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
13,79 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Die Franzosen nutzten ihre KI- und Automatisierungsexpertise sowie eine fortgeschrittene Kühlungstechnologie, um neue Wachstumschancen zu erschließen, und prüften auch Geschäftsmöglichkeiten im Drohnenbereich. Mit dem Verzicht auf seltene Erden und dem Einsatz westlicher Komponenten habe sich Valeo als verlässlicher Partner in der Verteidigungsbranche sowie der industriellen Automatisierung positioniert. Zudem erweise sich das angestammte Geschäft trotz der globalen Unsicherheiten als widerstandsfähig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 20:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Overweight

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
14,03 €		 Abst. Kursziel*:
56,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
13,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,54%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

08:01 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
24.04.26 Valeo SA Neutral UBS AG
24.04.26 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Valeo SA

finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valeo SA von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Valeo SA-Aktie: Was Analysten von Valeo SA erwarten
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
GlobeNewswire Valeo - voting rights - May 2025
RSS Feed
Valeo SA zu myNews hinzufügen