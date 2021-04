NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) vor Quartalszahlen von 275 auf 277 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Da sich die Aktien der europäischen Fahrzeughersteller seit Beginn der Corona-Pandemie überdurchschnittlich entwickelt hätten, sei das weitere Kurspotenzial sehr begrenzt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Anleger sollten Qualitätstitel mit greifbaren Kurstreibern weiter halten und nicht Papiere kaufen, nur weil sie die Rally verpasst hätten. Unter seinen Favoriten Daimler, VW und Ferrari bevorzugt Narayan Daimler wegen starker Absatzzahlen der Pkw-Sparte und rät zum Kauf. VW und Ferrari seien langfristige Haltepositionen. Doch auch die VW-Titel hätten wegen des Margenpotenzials aufgrund der Elektrifizierungskampagne noch Potenzial./gl/edh