DAX24.160 +0,8%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,65 -1,7%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl64,79 -0,4%Gold3.999 -0,1%
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
So entwickelt sich 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

03.11.25 09:22 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 21,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
21,30 EUR -0,35 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,5 Prozent auf 21,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 21,50 EUR. Bei 21,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 652 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 991,54 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 987,92 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,895 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
