1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

So entwickelt sich 1&1

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 21,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,5 Prozent auf 21,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 21,50 EUR. Bei 21,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 652 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 991,54 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 987,92 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,895 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

