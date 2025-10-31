DAX24.037 -0,3%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,71 ±-0,0%Gold4.005 -0,8%
Blick auf 1&1-Kurs

31.10.25 09:22 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 21,20 EUR ab.

1&1 AG
21,65 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 2,8 Prozent auf 21,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 20,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.268 1&1-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,50 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2025. Gewinne von 6,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 90,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,19 EUR an.

1&1 veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,895 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

