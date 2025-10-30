DAX24.097 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,10 -1,8%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.826 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,51 -0,6%Gold4.004 +1,5%
1&1 Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von 1&1

30.10.25 09:22 Uhr
1&1 Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 21,65 EUR.

1&1 AG
21,90 EUR 0,15 EUR 0,69%
Um 09:00 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 21,65 EUR ab. Bei 21,65 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 21,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17 1&1-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,50 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Abschläge von 48,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,19 EUR.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,895 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

