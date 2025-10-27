DAX24.253 +0,1%Est505.702 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,78 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1646 +0,1%Öl65,42 -0,4%Gold4.031 -1,2%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
1&1 im Blick

1&1 Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von 1&1

27.10.25 12:04 Uhr
1&1 Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von 1&1

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 21,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
21,50 EUR 0,10 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:42 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 21,30 EUR. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 21,30 EUR. Bei 21,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.076 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 22,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,89 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,19 EUR.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 991,54 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,895 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

