1&1 Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von 1&1

1&1 im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 21,30 EUR ab.

Um 11:42 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 21,30 EUR. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 21,30 EUR. Bei 21,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.076 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 22,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,89 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,19 EUR.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 991,54 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,895 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1&1-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

United Internet-Aktie zieht an: Anscheinend Gespräche über Zusammenarbeit mit Telefonica

Aktien von 1&1 und United Internet im Aufwind - Telefonica-Pläne beflügeln