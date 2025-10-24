1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Freitagmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 21,35 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 21,35 EUR ab. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,35 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 626 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 22,50 EUR. Gewinne von 5,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 987,92 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,895 EUR je Aktie.

