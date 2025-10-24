DAX24.223 +0,1%Est505.668 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Aktie im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Freitagmittag südwärts

24.10.25 12:04 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Freitagmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 21,35 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
21,40 EUR -0,20 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 21,35 EUR ab. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,35 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 626 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 22,50 EUR. Gewinne von 5,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 987,92 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,895 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1&1-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

United Internet-Aktie zieht an: Anscheinend Gespräche über Zusammenarbeit mit Telefonica

Aktien von 1&1 und United Internet im Aufwind - Telefonica-Pläne beflügeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen