1&1 Aktie News: 1&1 verteuert sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 21,65 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 21,65 EUR zu. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 21,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.391 1&1-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,50 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,93 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit einem Kursverlust von 48,73 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 991,54 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,895 EUR fest.

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

