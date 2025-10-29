1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 22,10 EUR.
Die 1&1-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 22,10 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 21,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,25 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 26.353 Aktien.
Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 22,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,81 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 49,77 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,19 EUR.
Am 07.08.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,895 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|01.09.2025
|1&1 Buy
|UBS AG
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|08.08.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|30.06.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|28.04.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|05.08.2024
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
