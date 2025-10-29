1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag in Rot

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 22,05 EUR ab.

Die 1&1-Aktie musste um 09:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 22,05 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 22,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,25 EUR. Bisher wurden heute 143 1&1-Aktien gehandelt.

Bei 22,50 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 2,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Abschläge von 49,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 987,92 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von 1&1.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,895 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

