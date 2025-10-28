1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 21,65 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 15:52 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 21,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.654 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 22,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,93 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,73 Prozent.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 987,92 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. 1&1 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,895 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1&1-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

United Internet-Aktie zieht an: Anscheinend Gespräche über Zusammenarbeit mit Telefonica

Aktien von 1&1 und United Internet im Aufwind - Telefonica-Pläne beflügeln