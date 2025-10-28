DAX24.250 -0,2%Est505.699 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,65 -1,7%Gold3.904 -2,2%
Aktienkurs im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag kaum bewegt

28.10.25 09:22 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag kaum bewegt

Die Aktie von 1&1 hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die 1&1-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 21,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
21,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr bei 21,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die 1&1-Aktie legte bis auf 21,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 21,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 126 1&1-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 47,89 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 987,92 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,895 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

