1&1 Aktie News: 1&1 verteidigt Stellung am Donnerstagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von 1&1 zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der 1&1-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 21,80 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:38 Uhr bei der 1&1-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 21,80 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 21,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,60 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.649 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,50 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,21 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 991,54 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,895 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

