So bewegt sich 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 steigt am Donnerstagvormittag

04.09.25 09:25 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 steigt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 19,98 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,00 EUR -0,10 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 19,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 19,98 EUR. Bei 19,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 539 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,11 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,44 Prozent.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,19 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,894 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt kräftig: UnitedHealth kauft Aktien

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
