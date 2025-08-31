1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 19,82 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 19,82 EUR zu. Bei 19,88 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 19,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 258 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 6,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,894 EUR im Jahr 2025 aus.

