Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Minusbereich

07.08.25 12:07 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR nach.

1&1 AG
18,50 EUR -0,02 EUR -0,11%
Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 18,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 18,48 EUR. Bei 18,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 33.487 1&1-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,14 EUR erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 12.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von 1&1.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,974 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
19.05.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
12.05.20251&1 BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
19.05.20251&1 HaltenDZ BANK
31.03.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

