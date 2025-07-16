1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 18,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 18,48 EUR. Bei 18,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 33.487 1&1-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 19,14 EUR erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,00 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 12.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von 1&1.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,974 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie
Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt
TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Verve und SMA Solar steigen in SDAX und TecDAX auf - 1&1 muss weichen
Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 1&1 AG
Nachrichten zu 1&1 AG
Analysen zu 1&1 AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|19.05.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|19.05.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|31.03.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|05.08.2024
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen