DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch
The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel
Blick auf 1&1-Kurs

1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Freitagvormittag vor

08.08.25 09:25 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Freitagvormittag vor

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 18,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
18,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 18,52 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,52 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 47 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 19,14 EUR markierte der Titel am 26.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 3,24 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,973 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1&1 AG

