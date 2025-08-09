1&1 Aktie News: 1&1 stabilisiert sich am Nachmittag

DAX24.078 -0,4%ESt505.336 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.104 -0,2%Nas21.478 +0,1%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast

Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider!
Blick auf 1&1-Kurs

11.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von 1&1 zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 18,48 EUR an der Tafel.

Die 1&1-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 18,48 EUR. Bei 18,50 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 18,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 15.985 Stück.

Am 26.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,14 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 3,57 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 39,94 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,25 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 991,54 Mio. EUR gelegen.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,966 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bildquellen: 1&1 AG

08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
