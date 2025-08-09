DAX24.069 -0,4%ESt505.337 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.371 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl65,97 -0,5%Gold3.361 -1,1%
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX fester -- Chinas Börsen in Grün -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EMS-CHEMIE Aktionären eine Freude
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen
So entwickelt sich 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Vormittag fester

11.08.25 09:24 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
18,36 EUR -0,14 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:02 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 18,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 468 1&1-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,14 EUR erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,46 Prozent. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,25 EUR je 1&1-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,966 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1&1 AG

mehr Analysen