1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag höher

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 20,35 EUR. Bei 20,35 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,30 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 528 Stück gehandelt.

Bei 21,20 EUR markierte der Titel am 01.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 4,18 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 83,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 07.08.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,37 Prozent zurück. Hier wurden 987,92 Mio. EUR gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,894 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

