1&1 Aktie News: 1&1 behauptet sich am Dienstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 18,50 EUR zeigte sich die 1&1-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 18,50 EUR zeigte sich die 1&1-Aktie im XETRA-Handel um 15:44 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 18,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 18,46 EUR. Bei 18,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.842 1&1-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,14 EUR) erklomm das Papier am 26.06.2025. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 3,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,00 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 20,25 EUR an.

Am 07.08.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR im Vergleich zu 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,966 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht