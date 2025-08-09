DAX24.290 -0,3%ESt505.426 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.889 -0,1%Nas21.604 -0,1%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1678 -0,3%Öl65,48 -1,0%Gold3.336 ±0,0%
1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Nachmittag ins Plus

18.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von 1&1 zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 18,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
18,62 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:42 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 18,74 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 18,74 EUR. Mit einem Wert von 18,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.028 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 19,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 68,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,50 EUR.

1&1 gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,940 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
19.05.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

