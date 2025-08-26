1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 21,05 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 21,05 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,05 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.185 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 21,05 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 47,27 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,50 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 07.08.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 987,92 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umsetzen können.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,892 EUR im Jahr 2025 aus.

