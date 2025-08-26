DAX24.042 -0,5%ESt505.392 +0,2%Top 10 Crypto16,17 +3,4%Dow45.496 +0,2%Nas21.575 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1589 -0,5%Öl67,63 +0,6%Gold3.383 -0,3%
Kursverlauf

1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag stärker

27.08.25 16:10 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 21,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,80 EUR 0,80 EUR 4,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 21,05 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,05 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.185 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 21,05 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 47,27 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,50 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 07.08.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 987,92 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umsetzen können.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,892 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt kräftig: UnitedHealth kauft Aktien

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

Nachrichten zu 1&1 AG

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
19.05.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen