1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die 1&1-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 20,65 EUR.
Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie um 09:03 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,65 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 20,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 20,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.532 1&1-Aktien.
Am 26.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,05 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Bei 11,10 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 20,50 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 987,92 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,892 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|08.08.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
