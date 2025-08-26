1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagmittag mit Einbußen

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 20,75 EUR.

Um 11:38 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 20,75 EUR ab. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 20,60 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.433 1&1-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2025 auf bis zu 21,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 46,51 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,50 EUR an.

Am 07.08.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,893 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt kräftig: UnitedHealth kauft Aktien

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt