Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Top News
Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf
Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an
Profil
So entwickelt sich adidas

adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag in Grün

03.09.25 09:24 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 168,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:07 Uhr 2,7 Prozent. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 169,25 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 80.909 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 160,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,66 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 245,82 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,82 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,61 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

