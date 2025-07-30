DAX24.199 +1,2%ESt505.329 +1,2%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.041 -0,3%Nas21.319 +0,7%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1625 -0,3%Öl66,77 -0,3%Gold3.388 +0,6%
So bewegt sich adidas

adidas Aktie News: adidas zieht am Nachmittag an

07.08.25 16:08 Uhr
adidas Aktie News: adidas zieht am Nachmittag an

Die Aktie von adidas zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 167,55 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 167,55 EUR zu. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 168,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 162,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 586.693 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,06 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,01 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 251,08 EUR.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 5,95 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,58 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
09:06adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025adidas OutperformBernstein Research
31.07.2025adidas BuyUBS AG
