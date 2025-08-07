adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 167,50 EUR.
Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 167,50 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 167,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.363 adidas-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,49 Prozent. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,01 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,08 EUR.
adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 5,95 Mrd. EUR gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,60 EUR je adidas-Aktie.
