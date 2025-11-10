adidas Aktie News: adidas legt am Mittag zu

adidas im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 157,80 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 157,80 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 160,05 EUR aus. Bei 160,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 209.482 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 67,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,89 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 235,50 EUR aus.

adidas ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,58 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. adidas dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,52 EUR je adidas-Aktie.

