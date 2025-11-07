DAX23.564 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.730 -1,4%Bitcoin86.860 -1,0%Euro1,1588 +0,4%Öl63,66 +0,1%Gold3.995 +0,5%
Kursverlauf

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit roter Tendenz

07.11.25 16:08 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 158,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158,05 EUR -1,35 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 158,00 EUR abwärts. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 156,85 EUR ab. Bei 160,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 237.511 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 66,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2025 Kursverluste bis auf 152,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,89 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,50 EUR.

Am 29.10.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,63 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die adidas-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

