adidas Aktie News: adidas macht am Donnerstagmittag Boden gut

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 163,50 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 163,50 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 164,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,60 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 230.924 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 61,35 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2025 bei 152,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,64 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,89 EUR je adidas-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 235,50 EUR für die adidas-Aktie.

adidas ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,63 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Am 11.11.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,50 EUR im Jahr 2025 aus.

