adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 161,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:06 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 161,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.291 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 63,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,65 EUR ab. Mit Abgaben von 5,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,89 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 235,50 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 29.10.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6,63 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 6,44 Mrd. EUR umsetzen können.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,50 EUR je Aktie.

