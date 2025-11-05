DAX23.797 -0,6%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,83 +0,3%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1479 -0,1%Öl64,77 +0,7%Gold3.965 +0,8%
adidas im Blick

adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von adidas

05.11.25 09:23 Uhr
adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 153,60 EUR.

Die adidas-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 153,60 EUR abwärts. Bei 152,65 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.335 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 41,77 Prozent niedriger. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,65 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,89 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 235,50 EUR für die adidas-Aktie.

adidas veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6,63 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 6,44 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte adidas die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,50 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

