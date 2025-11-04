adidas Aktie News: adidas am Mittag billiger

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 158,30 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 158,30 EUR ab. Bei 157,25 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 228.933 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 39,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 157,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,89 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 235,50 EUR für die adidas-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

