Aktie im Fokus

adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

03.11.25 16:08 Uhr

03.11.25 16:08 Uhr
adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 162,75 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
162,30 EUR -2,20 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 162,75 EUR abwärts. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 161,15 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 264.233 adidas-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 62,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,75 EUR am 07.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 1,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,89 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 235,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
