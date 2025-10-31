DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.651 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.986 -1,3%
adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit Verlusten

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 164,80 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
164,10 EUR -3,60 EUR -2,15%
Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 164,80 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 164,65 EUR. Bei 166,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 260.883 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 37,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,46 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,89 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 235,50 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 29.10.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für adidas-Aktie

adidas-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
18:01adidas KaufenDZ BANK
08:31adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
