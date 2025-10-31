DAX24.031 -0,4%Est505.680 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1561 -0,1%Öl64,83 +0,2%Gold4.021 -0,5%
Aktienkurs aktuell

adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Freitagmittag auf rotes Terrain

31.10.25 12:04 Uhr
adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 165,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
165,50 EUR -2,20 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 165,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 165,15 EUR. Bei 166,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 140.022 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Gewinne von 59,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 2,99 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,89 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 235,50 EUR.

adidas ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – ein Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

