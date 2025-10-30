adidas Aktie News: adidas gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 166,45 EUR.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 166,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 170,35 EUR. Bei 167,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 713.380 adidas-Aktien.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,49 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 160,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 3,42 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 EUR aus. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 235,50 EUR.

Am 30.07.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,55 Prozent auf 5,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 6,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie dreht dennoch ins Minus: Gewinn zieht an und untermauert angehobenen Gewinnausblick

Bernstein Research beurteilt adidas-Aktie mit Outperform

Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG