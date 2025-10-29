DAX 24.164 +0,2%ESt50 5.701 -0,1%MSCI World 4.418 -0,2%Top 10 Crypto 15,16 -1,4%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 95.482 +0,7%Euro 1,1611 +0,1%Öl 64,41 -0,8%Gold 3.970 +0,6%
adidas Aktie

Marktkap. 32,92 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 234 auf 238 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu attestierte den Herzogenaurachern am Donnerstag im Nachgang endgültiger Zahlen ein gesundes Geschäft. Auch die nun noch veröffentlichten Details und die Telefonkonferenz seien beruhigend gewesen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Overweight

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
238,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
167,50 €		 Abst. Kursziel*:
42,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
168,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,41%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
240,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

