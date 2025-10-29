adidas Aktie
Marktkap. 32,92 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 234 auf 238 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu attestierte den Herzogenaurachern am Donnerstag im Nachgang endgültiger Zahlen ein gesundes Geschäft. Auch die nun noch veröffentlichten Details und die Telefonkonferenz seien beruhigend gewesen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Overweight
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
238,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
167,50 €
|Abst. Kursziel*:
42,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
168,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,41%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
240,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|29.10.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
