adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Vormittag zu

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 185,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 185,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 186,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,95 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 56.838 Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 15,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,96 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 237,67 EUR.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,95 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von adidas rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,61 EUR je adidas-Aktie.

